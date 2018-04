Mondo curvy, che forti certe taglie: a Roma spopolano i negozi dedicati

di Gustavo Marco Cipolla

Si sa che grasso è bello. Perché curvy va di moda e anche le passerelle si sono adeguate con fashion show ad hoc in cui i brand delle taglie forti sopra la 46 presentano collezioni per chi di una bellezza tutta curve non si vergogna e si accetta com'è. Se però è certo che l'obesità è una patologia da combattere e i chili di troppo non sempre fanno bene alla salute, a Roma c'è chi ha cavalcato l'onda dei bei rotolini e ne ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia e di business. Dalla Tiburtina al quartiere Appio-Tuscolano, passando per Prati e il Trionfale fino a via Merulana, il trend dei curvy shop spopola sempre di più in città e sono tanti i nuovi commercianti che, partiti dalla vendita di abiti e accessori online per le taglie over, hanno deciso poi di aprire un'attività che non è solo un semplice negozio d'abbigliamento.



In alcuni casi si tratta di veri e propri concept store dedicati al culto dell'estetica curvy con tanto di eventi a tema ed aperitivi (dai ricchi buffet) per sentirsi belle e belli senza essere top model. E se la timidezza è un nemico da sconfiggere, mettersi in mostra partecipando con tutte le proprie curve a sfilate amatoriali organizzate on the road diventa un giocoso momento di aggregazione e condivisione, anche per parlare delle ultime tendenze in fatto di moda extrasize. Ne sanno qualcosa le imprenditrici Francesca Antonini e Carola Canzano che hanno aperto la loro boutique in via Eschilo, a due passi dalla Cristoforo Colombo, e Giulia Tantone che ha deciso di dare stile alle forme con un accogliente curvy shop pet-friendly non distante da piazza Re di Roma e dedicato a donne decise come lei che sono consapevoli del proprio aspetto fisico e vogliono valorizzare la loro formosa femminilità. Un'idea nata quasi per gioco sul web e che si è trasformata in un lavoro per Giulia. «Ho iniziato circa quattro anni fa giocando come modella per taglie comode mentre stavo affrontando un percorso psicologico per l'autostima e l'accettazione. Così ho capito che anche una donna in carne, poiché la bellezza è soggettiva, poteva permettersi di sentirsi bella. Ho collaborato con un'associazione partecipando a concorsi di bellezza e poi ho aperto uno store online, dopo aver lavorato come personal shopper per taglie forti» spiega Tantone.



Nei curvy shop, che non sono solo rivolti a lei ma anche a lui, capi per vestire in modo cool la quotidianità, creazioni da sera, collezioni dalle linee e dai tagli giovanili o studiate appositamente per chi giovane non è ma non vuole rinunciare al fashion con i chili in più. Per esperienze di shopping divertenti che regalano a chi vuole esaltare il proprio fascino curvy un nuovo mondo di moda dove l'eleganza sta nelle forme.



Martedì 17 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:47



