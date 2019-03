Cristina D’Avena: «Mai più con i jeans se non dimagrisco»

Alla soglia dei cinquantacinque anni Cristina D’Avena è ormai abbastanza schietta da confidarci senza imbarazzo: «Cosa non indosserò mai? I jeans, a meno che non riesca a dimagrire un po’! Mettono in risalto le forme. E se si ha qualche chilo di troppo come nel mio caso l’effetto visivo è catastrofico», ci spiega nella nostra esclusiva video intervista. Poi aggiunge: «La verità? Sono serena e ottimista di carattere e appagata nel lavoro e nel privato. Tuttavia non mi fa piacere notare i segni del tempo sul viso. Ecco perché non escludo, in futuro, di ricorrere a un ritocchino».

La incontriamo a Milano alla presentazione di 101 Dalmatian Street, la nuova serie animata targata Disney in onda da lunedì 18 marzo su Disney Channel (canale 613 di Sky, tutti i giorni dalle 19.15) di cui Cristina canta la sigla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA