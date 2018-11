Come vestirsi quando piove: tutti gli outfit di tendenza a prova di temporale

Ci sono alcune giornate in cui non sappiamo cosa metterci. E poi ci sono le giornate di pioggia nelle quali scegliere cosa indossare è un dilemma troppo grande da affrontare la mattina appena sveglie. Il meteo per i prossimi giorni parla chiaro, maltempo in arrivo in ogni dove. L’impresa di assemblare una mise waterproof mantenendo un certo stile non è però impossibile: tra capi iconici e accessori di tendenza fronteggiare gli acquazzoni sarà un gioco da ragazze.

Il trench in gabardine, must have per eccellenza da indossare per le prime piogge autunnali, è l’ideale quando le temperature non sono ancora basse ma i temporali sono all’ordine del giorno. Quest’anno accanto al mitico Burberry spunta una novità: anche gli impermeabili diventano soprabiti glamour. Dalle incerate più classiche come quella gialla di Petit Bateau, passando per quella trasparente di Zara, fino ai modelli più moderni, stampati, iridiscenti o metallizzati firmati Topshop.



Karl Lagerfeld ci aveva avvertite: mai come quest’anno il pvc sarebbe stato dappertutto. Non solo capispalla, anche stivaletti e cappelli si fanno cristallini, così come le clutch e le shoppers di Céline che rivelano ciò che nella borsa non deve mai mancare.

I pantaloni, quando piove, devono essere altezza caviglia, per non rischiare di bagnarli. E perché non in vinile lucido e in tema con la pioggia, aggiungiamo noi, come quelli di Fiorucci da abbinare alla cappa di gomma tipo turista ma molto, molto più fashion.

E se alle galosce ai piedi avete sempre detto no, questa volta dovrete ricredervi: Hunter, il brand inglese che realizza i wellies più famosi del mondo, per il 2019 ha voluto esagerare. Oltre alla classica palette dai colori vibranti infatti, ecco gli stivali di gomma versione animalier, in perfetta linea con la moda del momento ed il nostro guardaroba.

