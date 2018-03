Selena Gomez lancia una linea di abbigliamento in collaborazione con Coach

di Gustavo Marco Cipolla

Non sarà un “autunno dolciastro” per la popstar americana Selena Gomez che, dopo il successo della bag “Selena Grace” e degli accessori con il suo nome dello scorso inverno, ha annunciato la collaborazione con il brand Coach per il lancio di una linea ready to wear. La nuova collezione si chiamerà “Coach x Selena Gomez” ed è nata dalla sinergia tra la cantante e attrice statunitense con il direttore creativo del marchio di abbigliamento newyorkese Stuart Vevers. «Sono così emozionata di lavorare di nuovo con Coach. Poter creare la mia collezione con Stuart è stato un processo molto piacevole e non vedo l’ora di mostrare a tutti quello su cui abbiamo lavorato negli scorsi mesi» ha dichiarato la bella Selena. Per il prossimo autunno la collezione prevede non solo borse e articoli di piccola pelletteria, ma anche capi outerwear e creazioni prêt à porter che rispecchiano lo stile deciso e sicuro di Selena Gomez con dettagli che saranno certamente fashion e iperfemminili come lei. Senza dimenticare quel tocco di “modern luxury” di cui Coach è portabandiera dal 1941 in circa 55 paesi nel mondo. «Ho sempre desiderato poter collaborare nuovamente con Selena perché ha un punto di vista molto forte» spiega Stuart Vevers che aggiunge «Volevamo portare nuove idee e ho adorato vederle provare nuovi abiti e accessori».