Claudia Galanti mamma alla moda: «Spendo tutto per mia figlia»

L'intimo preferito dalla showgirl paraguaiana Claudia Galanti? «Nudo, trasparante». Ce lo racconta lei stessa al party di lancio di Twins Italia organizzato a Milano. In splendida forma, l'ex naufraga indossa un blazer gessato, capo passepartout del guardaroba femminile dei prossimi mesi. Un look semplice in linea con il make up effetto nude che mette in risalto lo sguardo enfatizzato dalle extension alle ciglia.Come non parlare con lei di moda? Così abbiamo scoperto che va pazza per le sneakers e che spende soprattutto per sua figlia, restando in ambito fashion.Una curiosità: scomparsa dalla tv da tempo, Claudia Galanti vive a Parigi dove si dedica a alla cucina, la sua grande passione. La sua aspirazione? Aprire un giorno un ristorante tutto suo e cucinare con le sue mani i piatti da servire in sala agli ospiti.Quanto alla vita privata, pare sia tornata single, dopo un tentativo fallito di riavvicinarsi ad Arnaud Mimran, padre dei suoi figli.