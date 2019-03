Louboutin, non solo tacchi alti: arrivano le sneakers dalla suola rossa

Sognare di indossare un paio di Louboutin ma rinunciarci non solo per il prezzo, quanto per la paura di muoversi su un tacco 12 in modo maldestro. Oggi le modaiole amanti del comfy-chic possono esultare: sono finalmente arrivate le sneakers dalla suola rossa. L'annuncio che Monsieur Christian Louboutin avrebbe prodotto scarpe da ginnastica da donna era arrivato la scorsa stagione ma, sebbene abbiano tardato ad arrivare, ora eccole sul mercato più glam che mai, a sfidare il famoso stiletto, e a diventare subito oggetto del desiderio.

Solo le scarpe Louboutin possono avere la suola rossa: lo dice una sentenza del tribunale



La collezione si chiama "Run Loubi Run", e il dubbio che il nome strizzi l'occhio alla alla canzone "Run baby run" di Cheryl Crow, lascia il posto a modelli che mescolano il casual con la couture, come dimostra anche la campagna pubblicitaria di lancio. Visti i costi (ai 905 euro del modello più semplice a 1160 euro per le super accessoriate e preziose), però, è escluso che qualcuno ci vada a fare jogging, piuttosto le si sfoggia su un jeans o su un mini dress nero, di giorno come di sera.

Pelle, satin, strass e borchie sono i materiali che arricchiscono queste sneakers di lusso declinate in versione multicolor, ma anche in un monocromatico e chic nero, in bianco brillante, e in tonalità fluo.



Ultimo aggiornamento: 14:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA