Chiara Ferragni e il nuovo look, le curve morbide da mamma dopo la nascita di Leone

Chiara Ferragni, prima foto con pancino piatto in vista: «Sto tornando alla forma originale»

LOS ANGELES – Da poco mamma,continua a dettare stile. La celebre fashion blogger ha da poco dato alla luce il piccolo, nato dalla sua relazione con Fedez e dopo il parto ha ripreso la vita di tutti i giorni. Tappa immancabile per lei lo shopping con unnaturalmente ricercato.Chiara, sorpresa per le strade si Los Angeles da “Diva e donna” ha scelto una giacca di pelle nera corta in vita coordinata con stivali e borsa.Le forme, naturalmente più morbide da neo mamma, rispetto alle immagini che eravamo abituati a vedere nelle sue numerose apparizioni pre Leone…