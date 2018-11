Dal cerchietto anni '90 alle ballerine: 5 trend che non sapevi stessero tornando di moda

A volte non facciamo in tempo a innamorarcene che sono già passati, altre volte li indossiamo al punto da finire a odiarli. I trend, la moda e un’unica certezza: ritornano sempre. Neanche fossero ex fidanzati pentiti sulla via della redenzione, si presentano lì, all’improvviso, prima su una, poi mille influencer e in men che non si dica te li ritrovi nell’armadio senza capire come abbiano fatto ad arrivare fino a lì. Anno nuovo, vecchie tendenze: inverno 2019 stiamo arrivando!

-Il cerchietto

Indiscusso accessorio cult degli anni 90, il cerchietto è tornato a coronare le nostre teste. Prada ci ha messo del suo, facendolo sfilare versione bombata in coordinato ad ogni outfit nell’ultima collezione. In velluto, raso o a fantasia: se vi stavate chiedendo come abbinare tutti i mom jeans che state collezionando da mesi, la risposta è arrivata.



-Il cardigan

Stop a lupetti e pull oversize, il cardigan è il maglione dell’inverno 2019. Dal modello crop e aderente, da indossare con i jeans a vita alta, a quello a trecce pesante, ideale con le mise più casual. Lungo e stile kimono quello di Etro, con cinta in vita e stampe azteche super colorate.



-Gioielli in oro giallo

Erano bastate le lettere maxi di Célin a darci la preziosa preview: l’oro giallo è decisamente tornato di moda. Ciondoli versione big come medaglie e iniziali, girocolli in maglia 24 carati e bangles di tutte le forme adorneranno decolleté e polsi per tutto il prossimo inverno.



-Ballerine

Ragazze bon ton di tutto il mondo felicitatevi: le ballerine stanno finalmente tornando. Il modello basico nero con il fiocchetto (come quelli firmati le Ballerette e Repetto) ha già fatto capolino nelle scarpiere delle fashion victim più attente, ma siamo pronte a scommettere che questo è solo l’inizio di una lunga permanenza fatta di stampe, cinturini, borchie e punte a contrasto.



-Collant fantasia

Lo zampino di Calzedonia c’è e si vede. Dopo stagioni intere a capire il numero giusto di denari da indossare, torniamo a sfoggiare calze a fantasia per gambe in bella vista. Glitter, stelle, motivi geometrici e floreali vivacizzeranno l’inverno e tutti i nostri look.

