Arrivano le palle di Natale da barba: così il viso si trasforma in "albero"

Una nuova moda tutta natalizia coinvolge gli hipster di tutto il mondo: addobbare la loro barba come un albero di Natale. Sul web, infatti, sono in vendita le luci decorative e alcuni fornitori hanno già fatto il tutto esaurito.



Si tratta di palline a led che si impigliano tra i peli e che permettono di trasformare il viso in una sorta di abete umano.



Per chi non ama la versione luminosa, esistono palline “mini” rosse, oro, verdi e argento, che si appendono con pinzette direttamente sul viso. Sulla rete si trovano in vendita a meno di dieci dollari.



