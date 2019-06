Infradito e collane, i segreti di stile di Anna Foglietta

Apre virtualmente il suo bagaglio Anna Foglietta, ieri attesa protagonista a Castel Romano Designer Outlet del fashion talk La Valigia di…” , che da tempo racconta così gli artisti più amati. Camicia azzurra annodata su un pantalone bianco l’attrice, che ha al suo attivo ben ventisei film e un Nastro D’Argento Speciale, ma anche fiction e la conduzione del Dopo Festival, si racconta al giornalista di moda e costume Ildo Damiano, di fronte ad una platea attenta. Dalla carriera - in questi giorni è impegnata sul set del nuovo film di Verdone - alle passioni e al suo essere casual ma senza rinunciare a uno stile personalissimo.



«In estate la mia parola d’ordine è la libertà - dice - i miei colori sono il bianco e il blu, gonne colorate con t-shirt bianca, jeans con canotte, magliettoni su shorts. Sneakers e infradito. Mai tacchi. Lo spazio più grande in valigia lo occupa il beauty. E poi amo molto collanine e cavigliere». Una curiosità dopo l’altra e la Foglietta si confida, tra un sorriso e uno scatto ricordo rubato dal pubblico, dichiarandosi orgogliosa del suo impegno di presidentessa di Every Child is my child, per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli orrori della guerra in Siria. E quando qualcuno le chiede se è un tipo da shopping compulsivo: «No, ma ho un punto debole: le borse».

Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA