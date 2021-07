Altaroma, sei stilisti emergenti al fashion show firmato International Couture

Sabato 3 Luglio 2021, 16:11

Saranno 6 designers emergenti internazionali i protagonisti della sesta edizione della sfilata di moda International Couture per Altaroma, la versione estiva della fashion week romana. L’evento che si terrà il prossimo 7 luglio, alle 18:30, nella splendida cornice de rooftop dell’Hotel DOM di Roma è organizzato in collaborazione con l’Università Telematica San Raffaele e “Be Uniform” (www.beuniform.it), la società di abbigliamento da lavoro delle imprenditrici Scilla Sernia e Michela Scacchetti. Alla sfilata parteciperanno talenti emergenti italiani e internazionali, dalla siciliana Abiddikkia al romano Flavio Filippi, dalla polacca Natasha Pavluchenko alla storica Maison Celestino, per finire con il libanese Missaki Couture e Victoria Torlonia e le sue nuove soluzioni creative. Curatrice della sfilata è Maria Christina Rigano con l’ausilio della production manager Eleonora Eutizi.