Salvatore Ferragamo presenta “Refracted”, una collezione di scarpe con il tacco metallico sfaccettato

Salvatore Ferragamo presenta Refracted: una nuova collezione di scarpe per il prossimo autunno/inverno il cui tratto comune

rispecchia la diversità del mondo che ci circonda

. Disegnata dal direttore creativo Paul Andrew, la collezione presenta cinque modelli di scarpa, diversi tra loro ma con una caratteristica in comune: il tacco Refracted. Questo tacco dalla forma innovativa è disponibile in tre altezze (1 cm, 5,5 cm, 8 cm) ha un'anima in plastica ultraleggera ed è rivestito da una finitura galvanizzata metallica altamente resistente. La sua forma è il risultato di una lavorazione al laser che dà vita a sfaccettature triangolari irregolari.



Paul Andrew spiega: «Il tacco Refracted riprende il tacco a Fiore, che a sua volta trae ispirazione dal rivoluzionario tacco a Colonna del 1939 disegnato da Salvatore Ferragamo. Questo design è la metafora di una riflessione sul mondo di oggi: è pensato per mostrare la bellezza dell'irregolarità e della varietà, un elemento centrale della filosofia Patchwork of Characters del brand. Grazie al gioco di luci sulla superficie, solo apparentemente casuale, a ogni sguardo il tacco Refracted sembrerà diverso, una caratteristica che lo rende unico». La prima collezione Refracted include cinque modelli, disponibili in un'ampia gamma di colori e materiali - tra cui nappa, suede, vernice, satin con applicazione di cristalli - a cui ne seguiranno altre.

», come spiega la griffe