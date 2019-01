Ryan Reynolds è il nuovo volto di Armani Code

Giorgio Armani ha annunciato che sarà ​Ryan Reynolds il nuovo volto delle fragranze Armani Code. L'attore che ha dato volto e corpo a "Deadpool", il divertente antieroe della Marvel Comics e felicemente sposato con Blake Lively, ha iniziato la sua carriera da attore nella sitcom "Due ragazzi e una ragazza", ma non è nuovo a queste "collaborazioni". Nel 2010 era stato l'uomo immagine per una fragranza maschile di Hugo Boss.



Il connubio verrà ufficializzato a febbraio e per la prima volta è prevista una campagna dedicata alla fragranza Absolute Code di Armani diretta da Reed Morano, vincitore dell'Emmy Award per la serie "The Handsmaid's Tale", mentre la fotografia è di Matthew Brookes.

Re Giorgio ha così spiegato la scelta dell'ex marito di Scarlett Johansson (nonché ex compagno della cantante canadese Alanis Morissette): «Con il suo status di figura maschile moderna di autorealizzazione, Ryan Reynolds incarna perfettamente la moderna sensualità dell'uomo Armani Code: qualcuno con carisma, autenticità, uno stile innato e la giusta dose di ironia».

Ultimo aggiornamento: 08:58

