Ralph Lauren celebra 50 anni: folla di vip per festeggiare il sogno americano

Con uno show in tre atti nella cornice suggestiva di Central Park a New York, Ralph Lauren ha celebrato i 50 anni di un brand simbolo dell'American Dream: omaggio a mezzo secolo di lavoro ma anche alle sue origini, alla città, all'intero paese e al futuro. Una lista infinita di 500 vip tra cui Hillary Clinton, Steven Spielberg e Oprah Winfrey si sono radunati attorno alla Bethesda Fountain.

Donna Karan, Diane Von Furstenberg e Calvin Klein, i vip che con Ralph hanno creato da zero la moda americana, hanno applaudito il collega e rivale. In passerella 170 modelli e modelle tra cui alcuni bambini, uno così piccolo da essere semiaddiormentato.



Ralph ha messo in scena tutti i motivi del suo Dna: dai pionieri del west e dai nativi alle gang di New York dell'800, dai college ormai pienamente integrati al glamour di Hollywood: la storia dell'America raccontata attraverso la collezione autunno inverno (la formula è di nuovo il 'see now buy now' con cui i capi sono in vendita da oggi). L'omaggio non è stato non solo alla moda, ma soprattutto ai valori del sogno americano. «Casa», nel senso anche di ambiente domestico e famiglia, «libertà» e «integrità», come ha detto Oprah nel brindisi finale: «In questi 50 anni hai raccontato le storie delle nostre vite. Quelle che abbiamo vissuto e quelle che sogniamo di vivere».