Morta Fulvia Ferragamo, mondo della moda in lutto. Aveva 68 anni

di Cristina Cennamo

Lutto in casa Ferragamo: a 68 anni è morta infatti Fulvia Visconti Ferragamo, sorella di Giovanna, Ferruccio, Leonardo e Massimo Ferragamo nonché consigliere di amministrazione della Salvatore Ferragamo SpA in cui era anche direttore creativo di tutte le collezioni di accessori in seta da uomo e da donna: foulard e cravatte che fanno tanta parte del business internazionale della maison che solo venerdì scorso durante il Cda ha rieletto suo fratello Ferruccio come presidente e amministratore delegato e nominato all’unanimità come vicepresidente James Ferragamo.



Quando Salvatore Ferragamo morì nel 1960, Fulvia aveva solo dieci anni.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:49



