H&M e Moschino insieme: la nuova collezione sarà disegnata da Jeremy Scott»

Un live di Gigi Hadid all’amico Jeremy Scott ha annunciato che la prossima designer collaboration di H&M sarà con Moschino, il marchio italiano che dal 2013 ha una rinnovata energia grazie alla nomina di Scott come direttore creativo. La collezione Moschino H&M sarà disponibile online e in selezionati punti vendita H&M a partire dall’8 novembre. La chiamata di Gigi Hadid a Jeremy Scott è stata trasmessa sugli schermi del party di Moschino a Coachella, in California, e in diretta sulla pagina Instagram di H&M con grande sorpresa degli ospiti, che hanno ricevuto la notizia a mezzanotte. Jeremy e Gigi hanno indossato i primi look della collezione.



Jeremy Scott ha disegnato per H&M le nuove collezioni Moschino per donna e uomo, un’ampia gamma di accessori e altri item esclusivi. « Sono entusiasta della collezione - ha detto lo stilista - Il mio lavoro è quello di interagire con le persone attraverso la moda e con questa collaborazione avrò la possibilità di raggiungere più fan di quanti sarei mai stato in grado di avere ». La campagna è totalmente innovativa: i media tradizionali si uniscono ai canali social per dare vita a una multi-piattaforma: una nuova e affascinante esperienza di “zapping” per il mondo digitale.





