Pitti Uomo, MSGM di Massimo Giorgetti a Firenze come Special Anniversary per i suoi primi dieci anni

MSGM, il brand fondato nel 2009 da Massimo Giorgetti, torna a Firenze come Pitti Special Anniversary per festeggiare i primi dieci anni di attività in occasione di Pitti Immagine Uomo 96. In una location ancora da svelare, il 13 giugno andrà in scena il fashion show di presentazione della nuova collezione MSGM Spring-Summer 2020. «Sei anni fa, tra luci al neon, skaters, brani dei Nirvana e dei Cardigans, Massimo Giorgetti fu uno dei primi protagonisti di Pitti Italics - dice Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine - il programma nato per promuovere la new wave di fashion designer italiani con un profilo già internazionale. Ci piacque tanto quella felice epopea sulle atmosfere dei locali romagnoli diventati riferimento di costume globale. Ora MSGM festeggia il suo decimo anniversario e ancora una volta siamo felici di aprire le porte di Pitti Uomo a un brand che nel frattempo ha consolidato una precisa identità stilistica tra tradizione sartoriale italiana e ritmi del nuovo millennio e che è diventato una solida realtà imprenditoriale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA