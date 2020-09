Emporio Armani, nel video “Building Dialogues” online il 24 settembre non solo modelli ma anche attori, musicisti e ballerini

«Un gesto simbolico a sostegno di quelle arti - musica, danza e recitazione - che sono state particolarmente penalizzate dal lungo periodo di lockdown e sono ancora oggi in difficoltà»: così da Armani raccontano la scelta di volere attori, musicisti e ballerini protagonisti, accanto ai modelli, di

Building Dialogues

, il video che racconterà le collezioni Emporio Armani uomo e donna primavera/estate 2021, e che sarà online il 24 settembre sul minisito dedicato emporioarmani-buildingdialogues.com e sui canali social del marchio.



Nel video diretto da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni, dove l'arte musicale e visiva di Frédéric Sanchez sposa l'architettura del quartier generale del marchio di via Bergognone, appaiono Omar Ayuso, noto grazie alla sua partecipazione alla serie tv Elite; Najwa Nimri, celebre per i suoi ruoli in Vis à Vis e La Casa di Carta; Lucas Lynggaard Tonnesen, protagonista della serie The Rain; Alice Pagani, attrice coprotagonista della serie Baby e già volto del profumo Emporio Armani In love with you freeze; Rocco Fasano, della serie Skam Italia; Miguel Angel Silvestre, attore nelle serie Sense8 e Narcos; Joan Thiele, cantautrice e producer italiana; Hell Raton, co-fondatore di Machete e giudice di X Factor 2020; Nahaze, astro nascente della musica italiana; Sita Abellan, dj internazionale, stylist, designer; Germain Louvet, étoile dell'Opéra di Parigi; Les Twins, (Laurent e Larry Bourgeois) ballerini e coreografi.

