Burberry celebra il Capodanno cinese all'insegna della famiglia con gli scatti di Ethan James Green e le attrici Zhao Wei e Zhou Dongyu

Burberry celebra il Capodanno cinese all'insegna della famiglia e dell'unione durante le feste. L'azienda ha svelato oggi la sua nuova campagna per il Chinese New Year con gli scatti del fotografo Ethan James Green che ha curato anche la direzione creativa. In scena le attrici cinesi Zhao Wei e Zhou Dongyu, al loro debutto per la maison. Zhao Wei spiega che

a campagna si basa sul concetto di famiglie che si riuniscono per prendere parte alla più importante festività dell’anno e rappresenta un senso di appartenenza ma in una maniera del tutto nuova. E’ stato molto divertente tornare sul set con Zhou Dongyu, mi sono molto divertita

Il ritratto di famiglia è un concetto molto semplice - ha aggiunto Zhou Dongyu - ma il senso cerimoniale dietro di esso contiene molto di più. Per me, essere in grado di andare a casa una volta l’anno per trascorrere del tempo di qualità con la mia famiglia è qualcosa che davvero apprezzo e non lo cambierei per nulla al mondo

. Ispirata alla ritrattistica classica, la nuova campagna di Burberry è rivista in un ambiente urbano informale, sovrapponendo il vecchio e il nuovo, il tradizionale e il contemporaneo. Nelle immagini spiccano i capi classici di Burberry, tra cui foulard con stampe d’archivio, il trench e la sartoria, in contrasto con i capi urbani, tra cui felpe con cappuccio, t-shirt e pantaloni jogging.

