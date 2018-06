Daniel Lee è il nuovo direttore creativo di Bottega Veneta: prende il posto che è stato per 17 anni di Tomas Maier

Daniel Lee è il nuovo direttore creativo di Bottega Veneta. Lo ha annunciato la maison spiegando che il designer inglese entrerà in carica a partire dal 1 luglio, andando a ricoprire il ruolo appena lasciato da Tomas Maier, che ha guidato per 17 anni lo stile del marchio veneto. Lee ha recentemente coperto il ruolo di design director della linea ready-to-wear di Céline. Trentaduenne di nazionalità britannica, Daniel Lee si è laureato presso il Central Saint Martins College of Art and Design. Prima di fare il suo ingresso in Céline nel 2012, ha lavorato per Maison Margela. Ieri Francois Henri Pinault ha ringraziato il designer tedesco Maier a nome del gruppo Kering «per aver riportato Bottega Veneta sulla scena del lusso rendendola un punto di riferimento indiscusso».

Venerd├Č 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:23



