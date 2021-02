Kailand O. Morris, figlio di Stevie Wonder, debutta come stilista da Iceberg

Quando si dice che il figlio non segue le orme del padre... Kailand O. Morris, figlio ventenne della leggenda della musica Stevie Wonder e della stilista Kai Milla, già testimonial del marchio di pret a porter Iceberg, debutta come stilista con il lancio di una capsule collection co-designed con lo stesso brand. Iceberg e Kailand O. Morris lanciano una collezione tra l'underground e lo stile sportivo deluxe in chiave psichedelica. Disponibile da luglio la collezione comprenderà piumini, pantaloni cargo, giacche a vento, gilet, felpe, t-shirt, berretti da baseball e calze in tortora chiaro, blu metallizzato, arancione acceso e bianco e nero, impreziositi dai disegni dell'artista Vamee.

La partnership di Icerberg con Kailand è cominciata quando uno dei suoi agenti, Shawn Mann, ha organizzato la sua prima apparizione nella sfilata Uomo SS 2019 del brand, durante la London Fashion Week di due estati fa. Da allora Kailand è apparso in varie campagne del marchio e lo scorso autunno ha co-condotto un evento legato al lancio di una t-shirt creata in collaborazione con il brand, tutto a sostegno del Watts Empowerment Center di Los Angeles. Adesso, forte di uno stage da Dior sotto la direzione di Kim Jones e della guida di un mentore come Kanye West, Kandail si è unito allo stilista e direttore creativo di Icerberg James Long per realizzare questa capsule di abbigliamento e accessori.

