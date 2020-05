Jacquemus, la modella per la nuova campagna è nonna Liline

E' il designer più instagrammabile degli ultimi anni: quello che, più di tutti, è riuscito a giocare su immagini e moodboard sull'ambito social fotografico. Dopo le fototessere con il compagno durante la quarantena e le sfilate improvvisate sul terrazzo dello studio, Simon Porte Jacquemus, che forse ricorderete - anche - per l'eco-défilé nei campi di lavanda, ha scelto una modella d'eccezione per la campagna della nuova collezione: la nonna Liline.

Chioma brizzolata e sguardo compiaciuto, indossa con orgoglio il completo bianco sfoggiato, prima di lei, da Bella Hadid, ma anche un abito leggero a bretelle sottili e un cappello di paglia mentre riordina decine delle richiestissime microborse create dal nipote. Che con amore e devozione la ritrae nei campi con i capelli scompigliati dal vento, mentre accarezza il cane, mentre sorride davanti a un muro rosa shocking. «Una delle storie più speciali per me», scrive amorevole Simon. Perché nonna Liline, che non è di certo la prima modella "over", non ha nulla da invidiare a Bella e Barbie Ferrera, ultime modelle Facetime per il designer francese.



