È morto lo stilista giapponese Issey Miyake, aveva 84 anni

Martedì 9 Agosto 2022, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:29

Miyake «è morto la sera del 5 agosto», ha detto al telefono alla Afp una sua collaboratrice, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua morte. Anche il canale televisivo pubblico giapponese ha annunciato il decesso dello stilista. Nato il 22 aprile 1938 a Hiroshima (Giappone occidentale), Issey Miyake aveva sette anni il 6 agosto 1945 quando gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba atomica della storia sulla sua città natale, uccidendo 140.000 persone e traumatizzando a vita i sopravvissuti. Sopravvisse, ma sua madre morì tre anni dopo a causa delle radiazioni. Appena laureato alla Tama University of Fine Arts di Tokyo, si trasferì a Parigi per studiare alla scuola della Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Tornato in Giappone, nel 1970, iniziò una carriera di stilista di moda e designer caratterizzata dalla ricerca su nuovi materiali e tecnologie. Tra i vari premi ricevuti, il prestigioso premio Compasso d'oro nel 2014, per creazione delle lampade IN-EI Issey Miyake, realizzate per l'azienda italiana Artemide, tecnologicamente avanzate e con consumi ridotti.