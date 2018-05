Buon compleanno a Donatella Versace: gli auguri social delle star

di Laura Bolasco

oggi, una vita di eccessi, sfilate ed enormi successi.non è solo l’erede della maison italiana fondata danel 1978, con il tempo è diventata una vera e propriae di un ecletticoa cui gente comune ma soprattutto star internazionali si sono decisamente affezionati. Vincitrice lo scorso anno delche l’ha consacrata definitamente tra i miti viventi del sistema moda, ha fatto impazzire tutti i suoi fan con laprimavera estate 2018, dedicata al fratello a cui hanno partecipato, regalando al pubblico un momento indimenticabile, leNaomi, Claudia, Cindy, Carla e Helena.Gli inconfondibili capelli platino, frutto di un’idea dell’allora giovanissimo Gianni, le gambe magre e lunghissime, il carattere forte di chi è riuscito a portare avanti una carriera ed una casa di moda che oggi, solo sui social, conta più di 12 milioni di follower, i cui post oggi sono tutti per lei.Dalla, tutti omaggiano Donatella con una foto ritratto e i migliori auguri di compleanno. Sele dedica un twitt, la giovane modellale augura salute, risate ed un anno pieno d’amore, dandole appuntamento a lunedì 7 maggio, serata in cui sfileranno insieme sul red carpet dell’attesissimo Met Gala.Ecco fioccare anche i post affettuosi di esponenti del mondo fashion ed ex collaboratori come, oggi a capo di Yves Saint Laurent.Auguri ad un’imprenditrice e mamma, sempre elegante e dallo stile impeccabile, esempio di una donna Versace tutta volta al futuro, forte e combattiva, proprio come lei.