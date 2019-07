Guillermo Mariotto il 24 luglio alla Galleria nazionale d’arte moderna per parlare di alta sartoria

Mercoledì 24 luglio alla Galleria Nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma si parlerà di moda, di come nasce e prende forma un abito di alta sartoria e delle tappe del percorso personale di uno stilista di successo. Il sesto e ultimo degli appuntamenti del ciclo Conosciamoci meglio, curato dall'Associazione A3M - Amici dell'Arte a Valle Giulia sarà l'occasione per conoscere Guillermo Mariotto, direttore creativo della couture della Maison Gattinoni, oltre che noto volto televisivo. Accompagnerà questa chiacchierata Paola Cacianti, giornalista di moda, per raccontare la storia di questo personaggio, da stilista a giudice di "Ballando con le stelle". Continua il programma estivo delle serate di apertura serale straordinaria del museo fino alle ore 22.30, la partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. © RIPRODUZIONE RISERVATA