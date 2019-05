Make up, Gucci celebra con un evento a New York il lancio della sua nuova collezione di rossetti

Gucci celebra con un evento il lancio della sua nuova collezione di rossetti, la prima proposta della nuova linea Gucci Makeup, parte del manifesto del direttore creativo Alessandro Michele per «una bellezza contemporanea». L'evento avrà luogo il 4 maggio al Doubles Club, famoso club privato di New York, caratterizzato dal lussuoso arredamento che evoca il periodo in cui fu aperto, nel 1976. Con un pre-lancio in esclusiva su Gucci.com a partire dal 4 maggio, la nuova collezione di rossetti Gucci è proposta in tre formule: Rouge à Lèvres Satin a effetto satinato, Rouge à Lèvres Voile dal finish sheer, e Baume à Lèvres, un balsamo labbra traslucido. La campagna, scattata da Martin Parr, vede come protagoniste Dani Miller, la voce della band punk Surfbort, la cui musica parla di politica, sessualità, salute mentale e social media, e le modelle Mae Lapres, Achok Majak e Ellia Sophia Coggins. Questi volti contemporanei parteciperanno all'evento al fianco di Alessandro Michele e del nuovo Gucci Global Makeup Artist, Thomas de Kluyver.

© RIPRODUZIONE RISERVATA