CuoYo, il sogno di Matteo Ferri: da calzolaio dei vip ad artigiano di scarpe

di Laura Bolasco

Tra Trionfale e Primavalle, nascosto tra le vie popolose di quello che più che un quartiere è un piccolo paese, c’è il laboratorio vintage di. L’insegna dice, le pareti sono ricoperte ad arte da articoli di giornale originali degli anni 80, l’odore è quello che si respira nelle antiche botteghe artigianali:Sul bancone, tra un vinile dei Daft Punk e uno dei Pink Floyd, accanto alla postazione da dj, sono esposte le sue creazioni, i diversi modelli, le, apprezzate ed acquistate già da alcuni vip, clienti abituali del suo negozio e non solo.dall’aspetto invecchiato eoriginali e ricercate. Tutti i pezzi sono impreziositi da piccoli dettagli personalizzabili che li rendono unici:in ceralacca.Incalcolabili le ore di lavorazione come il valore di un paio di stivaletti che “una volta terminati,” promette entusiasta Matteo, già conosciuto al pubblico di, il famoso vintage market di brand romani emergenti.Dopo un corso in modellistica di calzature e la pratica acquisita durante il lavoro da apprendista in una bottega artigianale, il sogno di Matteo ha preso forma, ma non solo quella di una scarpa., dai, quello del made in Italy totalmente fatto a mano, con dedizione e passione, come si faceva tanto tempo fa.