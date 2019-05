La cantante Ariana Grande da luglio sarà il nuovo volto di Givenchy

Per adesso è di spalle, ma a luglio si volterà. Givenchy ha annunciato il nuovo volto della maison: sarà la cantante e compositrice americana Ariana Grande, 25 anni, vincitrice di un Grammy, divenuta celebre grazie al ruolo di Cat Valentine nelle sitcom di successo di Nickelodeon

Victorius

e

Sam & Cat

, dicono dalla griffe

incarna perfettamente lo spirito della donna Givenchy con impertinenza, generosità e umorismo, il tutto avvolto da un tocco di mistero

.

Sono così orgogliosa di essere il nuovo volto di Givenchy. Amo gli abiti e la fiducia e la gioia che portano alle persone che li indossano. Non solo l'abbigliamento è bello e senza tempo ma sono orgogliosa di lavorare con un brand che fa sentire le persone per quelle che sono, senza doversi scusare per quello che vogliono essere

La campagna Givenchy autunno/inverno 2019 con Ariana Grande sarà presentata a luglio.

”. Ariana Grande», ha detto la cantante.