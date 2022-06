Tommy Hilfiger, l'orologio americano tra design e tecnologia

Marchio leader di lifestyle, riconosciuto a livello internazionale per aver celebrato l'essenza del classico stile cool americano, caratterizzato da design preppy (dove non c'è posto per la casualità, ma conta anche il più piccolo dettaglio) con in più un tocco di colore, Tommy Hilfiger è nel tempo diventato protagonista anche al di fuori del mondo dell'abbigliamento.

TOMMY BLU





Ispirati dalla cultura pop e dall'eredità americana, il designer e il suo marchio sono guidati da una visione ottimistica, che tende a rompere le convenzioni e celebrare l'individualità. Oggi, sotto la guida di Hilfiger in qualità di designer principale, il marchio si è affermato con forza anche nell'orologeria, dove può vantare una collezione moderna, incentrata sulla qualità dei materiali e sull'originalità del disegno. Ne è un esempio il tre contatori (foto in alto, 219 euro) dotato di cinturino a tre maglie e di un quadrante trasparente scheletrato. La cassa dal taglio moderno è impreziosita da sfumature grigio piombo e dettagli color oro rosa.