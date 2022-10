Patek Philippe, una serie esclusiva con corona a sinistra per chi è mancino

Ispirandosi a un esemplare unico di Patek Philippe venduto nel 1927, un cronografo rattrapante a “cuscino” realizzato su ordinazione per un cliente, Patek Philippe declina oggi la Ref. 5372 in una nuova versione progettata per i mancini, una novità assoluta nella storia recente della maison.





Questa novità consolida l’esclusività della Ref. 5373P-001 abbinando il cronografo à rattrapante, una delle funzioni orologiere più sofisticate, al calendario perpetuo, una delle Grandi Complicazioni più emblematiche dell’alta orologeria. La cassa in platino di 38,3 mm di diametro si distingue per la corona (con monopulsante del cronografo integrato) posizionata a ore 9 e per il pulsante della rattrapante che, contrariamente alla consuetudine, si trova a ore 8. Il quadrante si distingue per le sue visualizzazioni (contatori e finestrelle) ruotate di 180 gradi, con datario a lancetta a ore 12, piccoli secondi a ore 3, fasi lunari a ore 6 e contatore cronografico a ore 9, completate dalle indicazioni del giorno e del mese, dal ciclo dell’anno bisestile a ore 10 e 30 e dall’indicazione giorno/notte a ore 1 e 30.

Come tutti i modelli Patek Philippe in platino, anche questo presenta un diamante taglio brillante sulla carrure, eccezionalmente incastonato a ore 12 su questo segnatempo pensato per i mancini. La produzione sarà contenuta in pochi pezzi all’anno, vista l’estrema complessità di realizzazione.