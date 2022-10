Bulgari, Aluminium Sorayama edizione speciale con il numero 2 portafortuna

L’orologio Bulgari Aluminium Sorayama Edizione Speciale è una composizione che riflette l’immaginazione e l’estro per i dettagli del celebre artista giapponese dell’iperrealismo: unendo passato e futuro, il suo lavoro si ispira al classicismo degli anni ‘30 e ‘40, così come ai progressi meccanici nei campi dell’aviazione e delle automobili. Sorayama gioca con l’elemento del metallo in modo vivace e sensuale. Dagli aeroplani fino alle pin-up, la sua ricerca estetica è un’immersione in un mondo fantastico trasportato nel presente.



«Quando mi è stato chiesto di far parte di questa collaborazione - spiega l’artista - ho ideato tre elementi di design principali. I vortici circolari sul quadrante, ispirati alle superfici dello Spirit of St. Louis, l’aereo della prima trasvolata aerea in solitaria senza scalo dell’Oceano Atlantico. Il secondo è stato mettere la cifra 2 solamente alle ore 2, dato che si tratta del mio numero fortunato: sono nato il 22 febbraio nel 22° anno dell’era Showa giapponese.

Il terzo è il mio logo Sorayama. Ho affidato a Fabrizio Buonamassa Stigliani, responsabile dell’ufficio design di Bulgari, tutto l’aspetto meccanico. Vorrei che coloro che vedono l’orologio provino la mia stessa gioia per la bellezza delle finiture in metallo e delle curve».

L’orologio è caratterizzato dall’eleganza sobria delle texture e dei dettagli galvanizzati ispirati all’estetica delle auto e degli aerei anni ’30 e ’40. Il quadrante argentato è rifinito da luccicanti vortici perlati che evocano l’effetto della luce sulle carrozzerie, mentre gli indici e le lancette a forma di elica sono riempiti con Super - LumiNova.