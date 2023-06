Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:18

"Be your own Boss". Un invito ad essere padrone del proprio destino, meglio con un orologio al polso di Boss Watches. I segnatempo del brand, nati dalla collaborazione con il player americano dell'orologeria Movado, sono l'unione perfetta di tradizione e innovazione. Il design riflette l'essenza iconica del marchio e la declina in una varietà di modelli pensati per uomini dinamici che mettono la loro individualità al primo posto.

L'AMBASSADOR

La nuova collezione Center Court si ispira al campione di tennis e ambassador del brand Matteo Berrettini e ha un design importante, amplificato dalla costruzione della cassa a sandwich con inserto in silicone, la lunetta e la cassa stessa. Quest'ultima è in acciaio da 44 mm con finitura spazzolata e monta un movimento al quarzo. Il quadrante è nero, cosi come il cinturino in silicone che riprende il materiale della corona. Negli orologi di Calvin Klein Watches, invece, si può riconoscere lo stile audace della griffe: sono presenti i codici che ne compongono il lifestyle, e la sua capacità di trasformare l'essenziale in basic iconico a cui non rinunciare. Pezzo di punta il segnatempo CK Force multifunzione della linea Architectural Force che si distingue per un'estetica minimale capace di far dialogare il classico con lo sportivo. Il quadrante nero e grigio è in acciaio inossidabile così come il suo cinturino. La cassa da 45 mm monta un movimento al quarzo chrono ed è impermeabile fino a 50 metri.