Filippo Nembrini: «I Seiko Lovers, la nostra forza nel mondo»

L’arrivo in Italia della filiale Seiko ha fatto cambiare passo sia alle vendite che alla notorietà del marchio nipponico. Oggi i tanti appassionati possono trovare l’intera produzione, merito anche della recente apertura della boutique in via della Spiga a Milano. Ce ne parla Filippo Nembrini, direttore di Seiko Italia.



Avete molti appasionati?

«Sì, me ne sono reso conto osservando i social. La riconferma è arrivata quando abbiamo aperto la boutique a Milano: sono tantissimi i Seiko Lovers italiani».

Il modello vincente è quello della boutique monomarca o del concessionario generalista?

«Nel nostro caso, avere un solo flagship store a Milano in via della Spiga certamente soddisfa gli obiettivi commerciali della boutique stessa, ma rappresenta soprattutto un modo per dare la giusta visibilità alla marca. Qui possiamo mostrare ai Seiko Lovers l’intera collezione, difficilmente visibile in maniera completa presso i nostri concessionari. Alcuni modelli, come l’Astron, sono quasi impossibili da trovare se non in via della Spiga, per non parlare dei segnatempo proposti in esclusiva per le boutique Seiko nel mondo».



Fate la felicità degli amanti degli orologi sportivi?



«Sì, ma non solo. Il collezionista in genere conosce bene Prospex o al limite 5 Sports, ma stiamo facendo un importante lavoro sulla collezione Presage e sul mondo dell’arte che la caratterizza: gli smalti, la porcellana di Arita, le lacche sono il frutto di antiche abilità artigianali che Seiko coniuga alla tecnologia orologiera più avanzata, ma che ancora sono difficilmente associate al nostro marchio. L’unica maniera per comprendere la qualità dei modelli Presage è quella di toccarli con mano e spiegarli correttamente».

I Seiko Lovers sono fenomeno mondiale?

«Sì, anche se in Italia è più importante che in altre nazioni. Abbiamo contato alcune decine di migliaia di persone».



Quanti Seiko vendete in Italia?

«Lo scorso anno, approssimativamente, abbiamo fatto un sell - in, quindi abbiamo consegnato ai concessionari circa 25.000 orologi. Un numero decisamente importante».



Swiss Made e Made in Japan: una querelle infinita.

«Argomento molto a rischio. Sicuramente il Made in Japan è percepito come il top, specie se guardiamo al mondo delle auto, delle moto, delle apparecchiature fotografiche. Noi occidentali, italiani inclusi, abbiamo la forma mentis che l’Alta Orologeria dimori esclusivamente in Svizzera e solo questa nazione possa essere definita come la culla della civiltà delle lancette. Bisogna però considerare che il mondo diventa sempre più piccolo e, anche se il Giappone ancora non riesce ad essere considerato come dovrebbe, è innegabile che in ambito orologiero abbia scritto alcune fra le pagine più importanti della storia di questo settore».