Il globo è da sempre nelle corde di Omega e dei viaggiatori. Entrambi scelgono orologi in grado di misurare il tempo in ogni fuso orario terrestre. Quest'anno la collezione Worldtimer aggiunge tre nuovi modelli: un segnatempo in titanio e due in acciaio, tutti caratterizzati dal display Worldtimer. Al centro del quadrante, il marchio ha riprodotto una rappresentazione della Terra osservata dal Polo Nord, con i continenti colorati tramite ablazione al laser su una superficie in titanio. A incorniciare la carta topografica, un'indicazione delle 24 ore in vetro esalite, suddivisa in giorno e notte. I nuovi fiori all'occhiello della collezione montano il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8938, impermeabili fino a 150 m. Pensa alle profondità anche Hamilton con il nuovo Khaki Navy Frogman Automatic, il successore dello storico modello indossato dai subacquei della marina americana durante la Seconda guerra mondiale. Mantenendone la forte identità, il nuovo orologio presenta una cassa da 41 mm arricchita da una lunetta unidirezionale con numeri e indici in rilievo. La corona a vite, protetta da un robusto copri corona a forma di ponte, mantiene l'impermeabilità fino a 300 metri. Il cinturino è in caucciù.

È un omaggio al mare e alla prima cassa del marchio realizzata in fibra di carbonio nel 2003. Si sta parlando di Locman e del nuovo Mare 300mt. A vent'anni di distanza, il nuovo modello rappresenta un traguardo importante per l'orologeria subacquea del brand. La cassa da 44 mm e il quadrante sono in carbonio, mentre il cinturino è in silicone. La novità cela un movimento svizzero, un Sellita SW200 visibile attraverso il fondello in cristallo incastonato nel fondo in titanio e, per la versione cronografo, un movimento Swiss Made Ronda. Longines si rinnova con Longines Spirit Flyback, portavoce del legame che da sempre unisce il marchio con il mondo dell'aeronautica. Il segnatempo ospita un nuovo esclusivo calibro Longines, resistente ai campi magnetici e dotato di spirale in silicio. Attraverso il fondello trasparente si possono ammirare tutti i dettagli, compresa la massa personalizzata con inciso il globo rappresentativo della collezione Longines Spirit. La cassa da 42 mm è in acciaio, mentre il cinturino è in pelle marrone intercambiabile con fermaglio deployant. Versace amplia la gamma maschile di Greca Dome. Il nuovo cronografo, dal vetro bombato e minutaggio sulla lunetta ha la cassa in acciaio da 43mm e monta un movimento al quarzo crono (Ronda Vem927) Swiss Made. Il motivo iconico con cui il marchio ribadisce il legame con l'heritage e spezzato dalla sola Greca sull'anello interno del quadrante, sul quale spiccano gli indici luminescenti in grassetto. Ritornano a ore 12 i segni distintivi del brand: Medusa 3D e il logo Versace.Sono pensati per gli esploratori i nuovi orologi automatici Six.3.NINE di Breil. Due modelli che si differenziano per il colore e la finitura. Alla cassa in acciaio lucida, si sposa un quadrante nero e il cinturino in canvas nero. La seconda proposta invece ha la cassa d'acciaio con finitura IP Titan sabbiata, il quadrante grigio e il cinturino color kaki. Entrambi montano un movimento automatico Seiko NH35 con riserva di carica di 41 ore e sono impermeabili fino a 10 atmosfere. Timex è Marlin Automatic, un orologio che riprende il design del celebre Marlin degli anni '60, affiancando purezza e raffinatezza. Il movimento è visibile dal fondello a vista, che riporta il nome della collezione e l'iconico pesce Marlin, è presente sulla corona. Il cinturino è in pelle nera con fibbia ad ardiglione.Innovazione e praticità descrivono i nuovi Festina Solar Energy con batteria ricaricabile ad energia solare. I modelli sono accomunati da linee pure e minimal adatte ad ogni polso. Il cinturino è in pelle lavorata effetto coccodrillo e cassa in acciaio inossidabile di 41,5 mm. Qualità ed eccellenza contraddistinguono i segnatempo Balancier di Jaguar dotati di movimento Newton Swiss Made di proprietà e visibile dal fondello trasparente, serrato a vite, dove si trovano incisi nella parte superiore il logo. In basso i riferimenti del modello e ai lati le caratteristiche che rendono speciali questi sofisticati segnatempo.Camilla Gusti© RIPRODUZIONE RISERVATA