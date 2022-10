Pisa orologeria, vetrine milanesi aperte sul mondo

Fondata nei primi decenni del Novecento, l’orologeria Pisa ha portato avanti con lungimiranza una visione che ha trasformato un modello artigianale, simile a tanti altri presenti in quegli anni, in un’attività dal concept internazionale, che si distingue per storia, tradizione ed eccellenza del servizio.

«Abbiamo deciso di concentrare la nostra attività a Milano – dice l’amministratore delegato Chiara Pisa - in via Verri, dove la nostra storia ha avuto inizio, aprendoci sempre più a un mondo che consideriamo senza confini. In una città così vitale e sempre più attrattiva a livello internazionale, vogliamo essere i portavoce e protagonisti di un universo proiettato al futuro».





In quest’ottica va inquadrata l’apertura nel 2016 del suo flagship store in via Verri, divenuto un riferimento anche stilistico per la sua filosofia di vendita e comunicazione. L’anno successivo arriva la nuova boutique Patek Philippe, sempre nella medesima via, alla quale seguono nel 2018 una serie significativa di iniziative: Salone dei Gioielli e lancio di Pisa Diamanti, apertura Boutique Vacheron Constantin e boutique A. Lange & Sohne all’interno del flagship.



Nel 2020 una svolta importante: con Pisa Circle vengono eliminate tutte le barriere tra negozio e clienti. Si tratta di una nuova sezione del sito internet pisaorologeria.com, una vetrina digitale che permette di visionare in qualsiasi momento, da ogni dispositivo e ovunque nel mondo, oltre duemila prodotti tra orologi, gioielli e accessori di trenta brand diversi. Ci sono tutti i marchi di cui Pisa Orologeria è rivenditore autorizzato, con la sola eccezione di Rolex e Patek Philippe che hanno scelto di tenere sul sito della boutique un bottone di rinvio online alle loro vetrine ufficiali.