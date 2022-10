Philip Watch, dallo sportivo al classico puro stile italiano e qualità Swiss Made

In 160 anni di storia Philip Watch ha percorso una strada in continua evoluzione, grazie alla’eccellenza dei maestri orologiai e alla creatività dei designer. Cronografi, modelli subacquei sempre più performanti, automatici anche con complicazioni meccaniche, orologi-gioiello femminili, tanti modelli che danno forma a una proposta basata su tre concetti fondamentali: Classic, Urban e Sport. Diversi stili e funzioni, un’unica mission: l’elevata qualità dell’orologeria Swiss Made con un buon rapporto qualità prezzo e un look assolutamente italiano.





Per lo sportivo alla ricerca di performance la Casa orologiera oggi propone il nuovo Caribe Diving, collezione con un importante equilibrio tra qualità e stile. La cassa di 42 mm, ben dimensionata e impermeabile fino a 200 metri, racchiude un movimento automatico Swiss Made realizzato da Sellita. Fondello e corona sono a vite, come si richiede a un orologio professionale. Proposto con cinturino in pelle o bracciale in acciaio estendibile, lo special pack comprende anche un cinturino in silicone ideale per le situazioni d’uso più sportive. Del Caribe Diving viene realizzata anche una versione in edizione limitata 500 pezzi, proposta con cinturino in pelle e dettagli bronzo abbinati al nero di ghiera e quadrante.



Di carattere completamente opposto è la collezione Sunray, un’icona del brand che racchiude la sintesi tra tecnologia e design. Per l’inverno 2022 Philip Watch propone nuovi modelli con movimento Swiss Made meccanico a carica automatica. Ben riconoscibili i dettagli di alta orologeria, quali il quadrante vintage, il vetro con doppia curvatura e il fondello a vite. Modelli adatti ad ogni occasione ed esigenza, senza mai dover rinunciare all’eleganza.