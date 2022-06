Dal rapporto tra Rolex e vela sono nati vari modelli come l’Oyster Perpetual Yacht-Master 42, ora anche in oro giallo

La passione di Rolex per lo sport risale alle origini stesse del marchio. Quando Hans Wilsdorf fonda la propria azienda orologiera a colpirlo sono le mutazioni che caratterizzano la società all’inizio del XX secolo. In un momento in cui l’orologio da polso è ancora considerato come un fragile gioiello, il fondatore comprende l’importanza di poter disporre di un modello robusto, preciso e affidabile, adatto a uno stile di vita più attivo. Da quel momento saranno tante le discipline che vedranno la casa coronata come sponsor unico o come mente organizzatrice di eventi di importanza planetaria. L’AMERICA’S CUP

Il rapporto tra Rolex e la vela nasce nel 1958, quando viene messa in atto la prima collaborazione con il New York Yacht Club, fondatore dell’America’s Cup. Questa partnership determinante con il New York Yacht Club, e più tardi con il Royal Yacht Squadron, è l’inizio di un legame duraturo con gli ambienti storici e pionieristici della vela, che attraverso la loro influenza hanno forgiato lo sport e le sue regole. Naturalmente Rolex nel tempo ha dedicato anche dei modelli importanti a questa disciplina sportiva. Un esempio è l’Oyster Perpetual Yacht-Master 42, recentemente presentato anche in oro giallo, dopo essere stato proposto finora esclusivamente in oro bianco. La nuova versione, dotata di una lunetta girevole bidirezionale con disco Cerachrom e bracciale Oysterflex, beneficia della visualizzazione Chromalight del quadrante: gli indici e le lancette sono riempiti o rivestiti con una nuova sostanza luminescente, esclusiva di Rolex, che garantisce un’intensità di emissione prolungata. Tornando al mare, in pratica è da oltre sessant’anni che Rolex promuove la passione per la vela, instaurando legami con circoli nautici di tutto il mondo. La rete delle sue partnership si allarga a comprendere le maggiori gare e regate dell’Atlantico, del Mediterraneo e del bacino del Pacifico.

LA GIRAGLIA

La Rolex Giraglia è la più antica regata d’altura del Mediterraneo. Organizzata dallo Yacht Club Italiano con il patrocinio della Sociéte Nautique de Saint-Tropez, si snoda su un percorso che va da Saint-Tropez, in Francia, al porto di Genova, passando per lo scoglio della Giraglia al largo della costa nord della Corsica. Rolex associa il proprio nome alla competizione dal 1998. La Rolex Sydney Hobart Yacht Race, ospitata ogni anno dal Cruising Yacht Club of Australia, e la Rolex Fastnet Race, organizzata dal Royal Ocean Racing Club (RORC) con cadenza biennale, sono tra le gare offshore più ambite. Altrettanto spettacolare, il Rolex TP52 World Championship – la più impegnativa delle prove organizzate in onore dei proprietari delle barche TP 52 e dei loro equipaggi – riunisce i migliori skipper del mondo. La Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, costituisce uno dei momenti clou della stagione velistica nel Mediterraneo. In un panorama unico, quello della Costa Smeralda, una sontuosa flotta di Maxi converge ogni settembre verso Porto Cervo per cimentarsi in una settimana di competizioni nelle acque della Sardegna nord-orientale. Rolex vanta un legame privilegiato con il mondo della vela, sport che celebra prestazioni e tradizioni.