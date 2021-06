Un valore potenziale di oltre due miliardi di euro. Questa la stima in Italia degli orologi usati che aspettano una “seconda vita”. Non deve quindi destare meraviglia se Watchfinder & Co., piattaforma di e-commerce specializzata negli orologi luxury di seconda mano, con un portfolio di 70 diversi marchi e 19 anni di esperienza, abbia annunciato il suo arrivo nel nostro Paese.

GLI SHOWROOM

Parte dal 2019 del Gruppo Richemont (il colosso svizzero dell’alta orologeria) Watchfinder offre ai clienti la possibilità di ricercare, comprare e vendere orologi online e in un network di showroom monomarca, come quello appena aperto a Milano a Villa Mozart, dove i clienti possono ammirare dal vivo un’ampia scelta di orologi, dai bestseller attuali ai pregiati pezzi vintage in edizione limitata. Fissando una visita privata (milanoffice@watchfinder.it) è possibile richiedere una valutazione gratuita, visionare centinaia di pezzi in ottime condizioni o organizzare la permuta di uno o più orologi per aggiornare la propria collezione. «Diciannove anni fa Watchfinder & Co. ha dato vita a un’esperienza unica di acquisto nel Regno Unito e oggi siamo uno dei rivenditori di seconda mano di maggior successo nel mondo – spiega il ceo Arjen Van de Vall - la nostra rete si estende a New York, Hong Kong, Monaco, Parigi, Ginevra e Londra e siamo entusiasti di aggiungere a questa lista Milano». Ogni singolo pezzo disponibile in showroom o sullo store online è stato ispezionato, autenticato e ricondizionato dal team di esperti orologiai dell’azienda nel più grande centro di assistenza specializzato e indipendente d’Europa, accreditato da 19 dei principali produttori di orologi del mondo. Ogni pezzo viene anche provvisto di una garanzia Watchfinder di 24 mesi come standard.

