TAG Heuer, l'Aquaracer Professional per scendere fino a mille metri nel blu

A un anno esatto dall’annuncio del restyling della sua collezione più celebre legata al mondo marino, TAG Heuer torna alla ribalta con un design ancora più estremo e resistente: Aquaracer Professional 1000 Superdiver. Si tratta di un segnatempo dalle prestazioni eccezionali, nato per affrontare le profondità più estreme. Importante la sua parte meccanica: si tratta del primo orologio del brand alimentato dal Calibre TH30 - 00, prodotto da Kenissi Manufacture SA, una delle manifatture di movimenti più rinomate al mondo. Il nuovo calibro è realizzato in esclusiva per la casa svizzera e inaugura un’importante era della storia del brand all’insegna di progressi significativi in termini di affidabilità e durabilità.

Con questo modello, con cassa sovradimensionata interamente in titanio impermeabile fino a 1.000 metri di profondità, TAG Heuer conferma la sua lunga presenza sulla scena degli orologi subacquei per profondità elevate. Una tradizione che associa la legittimità e il savoir - faire del brand nel mondo dei subacquei di lusso: «Da oltre 40 anni, TAG Heuer sviluppa orologi performanti di lusso audaci e innovativi - dice il ceo Frédéric Arnault - l’Aquaracer Professional 1000 Superdiver è l’essenza del nostro savoir - faire unico in questo campo. Questo orologio subacqueo d’eccezione va ad aggiungersi alla collezione completamente ripensata Aquaracer Professional 300 lanciata lo scorso anno e che oggi è composta da 11 modelli. È un segnatempo in grado di vincere ogni sfida».