Patek Philippe, il cronografo conquista i decimi di secondo

Per la gioia degli appassionati di cronografi, Patek Philippe ha presentato un movimento altamente performante a carica manuale che permette di misurare e indicare il decimo di secondo, conservando questo elevato livello di precisione per tutta la durata del cronometraggio. Per raccogliere questa sfida meccanica, la manifattura si è basata sul calibro CH 29 - 535 PS, il primo movimento cronografico Patek Philippe di architettura classica interamente progettato e realizzato nei suoi laboratori e protetto da sei brevetti (2009). La frequenza è stata aumentata da 4 a 5 Hz e il movimento è stato dotato di un secondo meccanismo cronografico dedicato esclusivamente al decimo di secondo. Allo scopo di garantire una lettura semplice e rapida dei tempi cronometrati, i progettisti hanno realizzato un sistema brevettato di indicazione concentrica dei secondi e delle frazioni di secondo.

Per rispondere al triplice obiettivo di efficienza, affidabilità e precisione, la manifattura ginevrina ha integrato per la prima volta l’organo regolatore high - tech Oscillomax, sviluppato nel 2011 dalla divisione tecnica Advanced Research (17 brevetti). Altri sette brevetti sviluppati per questo nuovo calibro concorrono a ridurre il consumo di energia, proteggere il movimento dagli urti ed evitare i rischi di rottura in caso di manovre inappropriate. Questa nuova Grande Complicazione prodotta in serie limitata è racchiusa in una cassa in platino con fianchi scavati e satinati. La lancetta laccata rossa del decimo di secondo in Silinvar, il cinturino in vitello con motivo tessile goffrato blu marino e le cuciture rosse a contrasto, conferiscono un tocco sportivo.