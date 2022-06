Bulgari, dall'Aluminium Ducati al modello dedicato all'Amerigo Vespucci

Siamo nel 1998, nel pieno del boom dell’alta orologeria: quell’anno Bulgari, che tutti conoscevano per l’estrema serietà dei suoi gioielli e dei suoi orologi, rompe i canoni della tradizione e presenta una collezione di segnatempo in alluminio e cauccù, accostati in una combinazione grafica di bianco e nero: l’Aluminium. In questa maniera reinventa i canoni del lusso, inserendo un tocco geniale in contrapposizione a tutto quello che arrivava in quel momento dalla conservatrice Svizzera. Il successo planetario dell’orologio fu allora sancito dalla livrea del Boeing 747 di Alitalia, il cosiddetto Jumbo, che fece da sfondo gigante ai colori dell’orologio. Bulgari Aluminium è stato l’orologio per eccellenza del jet set dell’epoca, mentre cominciava ad assumere una dimensione unisex, connotazione ancora inusuale a quei tempi.



Nel 2020 questa collezione è tornata sugli scudi in una versione totalmente reingegnerizzata: è stato migliorato il comfort sul polso grazie al rimodellamento delle alette che si adattano alle nuove dimensioni della cassa. Inoltre il movimento al quarzo è stato sostituito da un sofisticato meccanico a carica automatica, un’evoluzione resa possibile dalla manifattura Bulgari che ad oggi è completamente integrata. Infine, la lega di alluminio è più resistente, e anche le caratteristiche tecniche del caucciù sono state perfezionate.

La gamma si è presto ampliata con l’arrivo della versione GMT (sigla che sta per Greenwich Mean Time), con doppio fuso orario. Anche in questo caso sono state mantenute le caratteristiche del modello anni ’90, cassa in alluminio, lunetta blu e cinturino in caucciù, implementandole con il nuovo design della cassa e il movimento automatico di ultima generazione. Facile da utilizzare e perfettamente leggibile, il Bulgari Aluminium GMT permette di leggere sia l’ora di casa che quella locale. La prima è convenzionalmente indicata tramite le lancette delle ore e dei minuti che puntano alle marcature sulla zona interna del quadrante, mentre la seconda è visualizzata da una lancetta con la punta rossa posizionata sulla scala esterna delle 24 ore del quadrante. Quest’ultima è divisa in due zone colorate differenti, ciascuna di 12 ore. Questo anello circolare serve per regolare e distinguere tra giorno e notte in base al fuso orario in cui si trova la persona che indossa l’orologio. Tutte le impostazioni possono essere regolate in modo semplice attraverso la corona.



Il ritorno alla versione cronografo è stato invece sancito da una spettacolare edizione speciale, il Bulgari Aluminium Chronograph Ducati. Questo elegante cronografo, dalla cassa di 40 mm di diametro, vanta un’impermeabilità fino a 100 metri e presenta un quadrante rosso - Ducati con tre contatori sportivi e un datario. I numeri 10, 11 e 12 alludono invece in modo sottile ed elegante ai cruscotti delle moto della casa di Borgo Panigale. All’interno, il movimento meccanico automatico BVL 130 batte a una velocità di 28.800 alternanze all’ora, garantendo un grado di precisione fino al decimo di secondo.



L’ultimo modello “personalizzato” dell’Aluminium verrà presentato proprio oggi al porto di Napoli. Si tratta di un’edizione speciale che rende tributo alla nave della Marina Militare, la Vespucci, e al suo valore storico. Una vera e propria immersione nella tavolozza di colori che ricordano il glorioso veliero che si concretizza in una versione inedita dell Aluminium GMT: due zone di 12 ore, in colori a contrasto giallo e nero, aiutano a distinguere tra il giorno e la notte, richiamando le ringhiere dorate e nero profondo della Vespucci. La lancetta GMT viene regolata in modo indipendente, mentre gli indici rivestiti in Super - LumiNova e le lancette bianche evocano le notti stellate che guidano i marinai. La lancetta gialla rodiata mostra i secondi, mentre il datario è integrato a ore 3. Il fondello in titanio presenta la firma Nave Scuola Amerigo Vespucci insieme all’incisione del suo motto “Non chi comincia ma quel che persevera”. Il cinturino articolato in caucciù, elemento caratteristico della collezione, risponde al duplice requisito di resistenza e flessibilità, in linea con lo spirito audace di questo orologio.