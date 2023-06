Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:21

Casse sotto i 30 millimetri, quadranti impreziositi da indici in cristallo e tonalità cromatiche che ricordano le mille sfumature della femminilità. L'orologio da donna di nuova generazione si indossa come un monile moderno grazie ai cinturini che sono veri e propri bracciali di gioielleria. Lo stilista Philipp Plein cavalca il trend e firma $nake Hexagon, un segnatempo piccolo, geometrico, che porta con sé tutto il fascino di un prezioso dal sapore retrò. La cassa è 28 mm in acciaio inossidabile con finitura IP oro giallo. La particolarità non sta nella dimensione ma nella forma esagonale di quest'ultima, arricchita da cristalli bianchi, che richiama allo stesso tempo il logo del brand e un certo fascino legato a figure femminili come Marylin Monroe e Janet Leigh che amavano indossare segnatempo piccoli e raffinati. La corona e posta a ore 2 nel rispetto della geometria pura della cassa, mentre il bracciale tubogas a spirale, in acciaio con finitura IP oro giallo, avvolge il polso.

IL LUSSO

IL VIAGGIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stesso allure per Petite Bangle di Furla che è improntato su un'idea personale di lusso, nella quale l'attenzione ai materiali e al design trasmettono un senso di eleganza senza tempo. La cassa rotonda in acciaio da 28 mm di diametro monta un movimento al quarzo e ha una lunetta dall'ispirazione architettonica con sfaccettature che creano una nuova forma esagonale. Il quadrante è decorato da una texture "logomania" Arco ton sur ton. L'iconico logo Furla Arco si trova a ore 12 sul quadrante, dove 3 indici di cristallo segnano le ore 3, 6, 9 abbinati ad altri indici rappresentati da piccole borchie. Il bracciale è un sottile bangle in acciaio.La texture "logomania" sul quadrante è un tratto distintivo anche del nuovo segnatempo Lady G di Guess Watches. Gli indici sono piccole borchie applicate tono su tono, le lancette sono estremamente lineari, il logo Guess e posizionato alle ore 12. Il bracciale ha maglie traforate riprendono il rigore geometrico e tridimensionale della lettera G. Con movimento al quarzo, i Lady G sono declinati nella versione con cassa e bracciale in acciaio, quadrante acciaio e nella declinazione con cassa e bracciale in acciaio con finitura IP oro giallo come il quadrante. Sono sempre più le donne che cercano una storia da portare al polso: è il caso di Ferragamo Double Gancini Mini che ripropone lo storico motivo degli accessori della Maison. Il nuovo orologio ha la cassa rettangolare e un movimento al quarzo due sfere (Ronda 1032) Swiss Made. Il bracciale è modulare, composto da motivi Gancini bidimensionali, rifiniti in smalto colorato.Alviero Martini 1A Classe è Djerba con 3 modelli che interpretano il tema del viaggio, elemento imprescindibile del Dna del brand. La cassa rotonda in acciaio di 25 mm racchiude un quadrante a specchio "nudo", senza indici o cifre, inciso per la metà inferiore con la iconica GeoMap in un elegante gioco di contrasti. A ore 12 il logo 1C, le lancette delle ore e dei minuti sono semplici e slanciate, in acciaio come la cassa. Per il bracciale in acciaio, maglie piatte lucide con chiusura deployante e logo 1°. La collezione Riviera di Baume & Mercier compie 50 anni e rende omaggio alla femminilità. Pezzo di punta il modello Riviera M0A1073 che si fa notare per la cassa a dodici lati che richiamano le ore indicate sul quadrante. Questo modello, animato da un movimento automatico, presenta una riserva di carica di 38 ore ed è impermeabile fino a 50 metri, mentre la cassa e il bracciale sono in acciaio. Si chiama Possession l'ultima novità in casa Piaget con cassa e cinturino in acciaio e movimento al quarzo collezione. Il quadrante è impreziosito da 11 diamanti taglio brillante. Il segnatempo Baignoire, invece, ha purezza delle linee e rigore delle proporzioni: si indossa come un gioiello e semplicemente per se, grazie al suo stile essenziale. Ha movimento al quarzo su cassa in oro giallo. Il cinturino è un bracciale rigido in oro giallo.Camilla Gusti© RIPRODUZIONE RISERVATA