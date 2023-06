Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:39

Dal 1995 la casa tedesca di Alta Orologeria A. Lange & Söhne è presente in Italia con i suoi modelli, raccogliendo consensi in tutto il paese. Per soddisfare le aspettative dei clienti la storica sede di via Pietro Verri a Milano è stata ampliata e trasformata in una boutique monomarca la prima del suo genere sul mercato italiano in collaborazione con il partner di lunga data Pisa Orologeria.

L'AMBIENTE

I locali progettati in un moderno stile lounge offrono un servizio eccellente e un ambiente invitante, su una superficie di 50 metri quadrati che riflette la ricerca di perfezione del brand e l'artigianalità in ogni dettaglio. I materiali selezionati con cura e le sfumature cromatiche dell'elegante design interno, invitano i visitatori ad entrare nel magico mondo della manifattura tradizionale, che guarda con orgoglio allo sviluppo e alla produzione di 71 movimenti fatti su misura sin dalla sua rifondazione nel 1990. Il «Wall of Parts», un'installazione a parete con centinaia di componenti di movimenti rifiniti a mano, illustra invece anche i più piccoli dettagli tecnici e manifatturieri. Nel nuovo store, i clienti possono ricevere una consulenza personalizzata. Per offrire ai visitatori un'idea rappresentativa della collezione, sono disponibili numerose referenze, inclusi i modelli in edizione limitata riservati alle boutique: «Questa nuova apertura, capitolo importante di una lunga storia di collaborazione con A. Lange & Söhne - afferma Chiara Pisa, amministratore delegato di Pisa Orologeria - denota la volontà di poter dare al marchio la massima espressione, attraverso un dialogo continuo fra lancette, arredi, colori e scelte architettoniche che raccontano, tutte insieme, la storia e la personalità della manifattura, unite alla professionalità che da oltre ottant'anni contraddistingue Pisa Orologeria».