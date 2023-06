Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:34

Lanciata per la prima volta nel 2012,la collezione Octo ha immediatamente catturato l'attenzione non solamente degli amanti della marca romana, quanto degli appassionati di tutto il mondo. Divenuta un vero e proprio sinonimo di design italiano, profondamente innovativo e potente, è riuscita nella non comune operazione di arricchire l'arte orologiera svizzera, dimostrando al contempo la straordinaria capacità di Bulgari di rinnovare costantemente la sua estetica. La nuova collezione Octo Roma, evoluzione di quella già presente da anni in catalogo, si contraddistingue sia per le linee ancora più eleganti che in passato, sia per l'ampiezza delle varianti proposte: automatici, cronografi e tourbillon. Su tutti i modelli impossibile non evidenziare uno stile contemporaneo che lascia il segno attraverso una celebrazione delle radici romane della Casa, del proprio patrimonio culturale e architettonico e naturalmente dell'arte orologiaia.

Quest'ultima trova la sua più completa espressione in un sistema produttivo, basato interamente nella Vallée de Joux, il cuore della Svizzera orologiera, disposto su quattro atelier separati, che si occupano dell'assemblaggio, della meccanica, dei quadranti e delle casse. Analizzando nel dettaglio la collezione notiamo come la forma ottagonale della cassa renda omaggio al legame storico del marchio con la Città Eterna: il suo originale design non-circolare combina un connubio di stile originale e una grande comodità quando lo si indossa. Indiscutibile tributo all'Alta Orologeria è il complesso motivo Clous de Paris dei quadranti, mentre i modelli automatici e con cronografo sono dotati di un comodo sistema di cinturini intercambiabili: senza l'ausilio di alcuno strumento, si ha quindi la libertà di modificare look ogni volta che lo si desidera, semplicemente variando il colore del cinturino.Simbolo di eleganza, la Octo Roma eleva l'orologio ottagonale a un nuovo livello di stile e ricercatezza, con la sua forma unica "tonda-ma-non-tonda" radicata nel patrimonio culturale romano al quale attinge continuamente Bulgari. L'ottagono vanta infatti una lunga tradizione nella storia dell'architettura italiana, con svariate apparizioni in capolavori artistici iconici come il Pantheon, sempre a Roma, e le opere di Leonardo da Vinci. In particolare, questa forma geometrica caratterizza le volte della Basilica di Massenzio, costruita nel IV secolo d.C. in uno dei siti architettonici più importanti della Città Eterna. Questo elemento di design tocca anche la storica collezione di gioielli Monete, consolidando ulteriormente il legame di Bulgari con le sue origini romane. Allo stesso modo, il motivo ottagonale riecheggia non solo nell'iconica collezione di gioielleria a costruzione modulare Parentesi, ma anche nei volumi sontuosi e nelle catene dei sautoir anni '70, dove gli elementi geometrici prendo vita attraverso un dialogo vivace fra i colori e l'oro.Ed è così che dal mondo della gioielleria a quello dell'orologeria, si è arrivati a definire la collezione Octo Finissimo, combinando un'ispirazione antica ad un approccio innovativo contemporaneo, Octo Roma celebra quindi il patrimonio culturale italiano, incarnando quell'eleganza moderna che ha reso il marchio Bulgari un'eccellenza nel mondo dell'Alta Orologeria. Un'altra delle caratteristiche distintive della collezione è l'impeccabile integrazione fra la corona e la sua protezione, grazie anche ad un design che le permette di fondersi alla cassa, conferendo all'orologio un aspetto aerodinamico. Posizionate su entrambi i lati, le protezioni della corona non solo fanno parte dell'estetica complessiva, ma svolgono anche un ruolo funzionale, proteggendo la corona da potenziali danneggiamenti nel corso degli anni.