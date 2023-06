Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:14

Dopo il riscontro positivo del pubblico in occasione del lancio della collezione Evolution 9 al Salone di Ginevra dello scorso anno, oggi Grand Seiko raggiunge un nuovo traguardo ampliando la propria gamma di orologi sportivi con il suo primo cronografo meccanico, il Tentagraph.

Proprio come ogni altra creazione della casa nipponica, la ricerca della precisione è la scintilla che alimenta il lavoro dei maestri orologiai e il Tentagraph ne è una conferma. Il calibro che alimenta questo straordinario orologio è il 9SC5, basato sul rivoluzionario 9SA5 Hi-Beat già implementato con successo in altri modelli del brand. Questo nuovo calibro pulsa ad una frequenza di dieci alternanze al secondo, garantendo un'elevata precisione nella misurazione dell'ora e del tempo trascorso. Grazie al suo scappamento a basso consumo energetico e ai due bariletti, l'orologio ha un'autonomia di carica di tre giorni anche quando il cronografo è in funzione, rendendo Tentagraph il cronografo a 10-beat con la più lunga riserva di carica del settore. Inoltre, viene sottoposto ad una nuova e prolungata procedura di prova per testarne la precisione, che viene analizzata 20 giorni così da garantire il rispetto dei più alti standard di precisione che equivalgono a uno scarto che va da +5 a -3 secondi al giorno.