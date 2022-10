Hausmann & Co, quinta boutique a Roma che adesso guarda il futuro

Dopo le aperture delle tre boutique monomarca, Patek Phlippe, Rolex e Tudor, Hausmann & Co. adesso è vicina al traguardo di una nuova realtà in via San Giacomo, ancora una volta nel centro di Roma, da affiancare al suo storico indirizzo in via del Babuino.

L’orologeria sta andando sempre più verso la specializzazione: un problema o un’opportunità? «Sicuramente un’opportunità - risponde Francesco Hausmann co-amministratore - un’onda gigantesca può essere distruttiva se si trasforma in uno tsunami, oppure può essere usata per divertirsi surfando. L’importante è prepararsi per tempo. La capacità dell’imprenditore, in questo caso di noi retailer, è quella di prevedere quello che succederà nel futuro, di capire l’onda e sfruttarla sempre al meglio. Per tornare al problema, la diminuzione dei punti vendita è una diretta conseguenza della scarsità di prodotto messo in vendita, o meglio del reindirizzo dello stesso all’interno dei canali ufficiali. Sono certo che la produzione stia aumentando, ma anche la domanda sta crescendo, sia per l’effetto investimento, sia per l’apertura di mercati che un tempo non erano attivi».



«Quello della “bolla destinata a scoppiare” è un mantra che dura da anni - dice Giulia Mauro, co-amministratrice - Di fatto le reputazioni dei brand si vanno consolidando. Quando è il mercato, in maniera autonoma, a riconoscere il valore degli oggetti e quindi dei marchi che ci sono dietro, si capisce che non c’è nulla di artefatto: la domanda dei soli clienti appassionati e non degli speculatori supera da sé l’offerta».