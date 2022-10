Gucci, tempi moderni al polso di Idris Elba il testimonial della nuova campagna

Idris Elba è il volto della nuova collezione di orologi di Gucci. Il frontman inglese candidato al ruolo di nuovo 007, è uno di quegli attori che ha sorpreso il pubblico di tutto il mondo con le sue interpretazioni indimenticabili. Ha vinto un Golden Globe per la serie tv Luther, oltre ad avere nel cassetto una lunga serie di film di successo come la saga de The Avengers, Ghost Riders, Fast and Furious e Star Trek Beyond. L’attore ha sempre dimostrato di saper scegliere i ruoli che valorizzassero il suo talento, indipendentemente dal genere.



A 50 anni appena compiuti, Idris Elba non si ferma: oltre a spaziare tra tv, cinema, moda e musica (si esibisce come dj nei maggiori festival del mondo), ha lanciato insieme alla moglie Sabrina il podcast Coupledom e una linea di skincare. Un mese fa ha suonato pezzi afrobeat e hip hop insieme a Cardi B alla sfilata organizzata da Brand Licensing Europe in supporto di Black Lives Matter, che vedeva in passerella solo modelli, artisti e influencer afrodiscendenti. Gucci oggi lo ha voluto come testimonial di Gucci 25H, una delle collezioni di orologi di maggior successo della maison.

Sotto la guida del suo stilista Alessandro Michele, la griffe fiorentina dalla doppia G ha rafforzato la sua offerta e sviluppato i movimenti meccanici, scegliendo il centesimo anniversario per lanciare la collezione di alta orologeria, che comprendesse per la prima volta pezzi che utilizzano un calibro sviluppato internamente nella propria manifattura di La Chaux-de-Fonds.



Nel video della campagna diretta da Ezra Petronio e con la fotografia di Mert & Marcus, Elba riflette sul suo rapporto col tempo in un monologo con voce fuori campo, coniugando presente e passato con lo slogan “It’s Gucci Time”. Al polso dell’attore britannico una collezione ispirata alle forme slanciate dell’architettura moderna, caratterizzata da linee pulite, finiture a contrasto e bracciale integrato, che rappresenta un oggetto unico nei 50 anni di esperienza Gucci nel settore orologiero. Un’ulteriore conferma della volontà del marchio di intercettare la ricerca contemporanea.Nella collezione di orologi d’alta gamma tutto è un simbolo, a cominciare dal nome del primo modello lanciato sul mercato, il Gucci 25H, che porta con sé la data di nascita dello stilista. Una sorta di talismano portafortuna che è spesso presente nelle sue collezioni. Il calibro, GG727.25 non è da meno, ha numeri simbolici: nella storia, da sempre, il 7 evoca un senso di completezza, il 2 rappresenta equilibrio e cooperazione, e il 5 simboleggia curiosità e libertà. Al polso di Elba, ci sono anche diverse versioni automatiche dotate del calibro Gucci GG727.25. Oltre al modello in acciaio da 40 mm indossato da Elba nel video, ve ne sono altri in acciaio e diamanti. Ci sono anche due varianti in tourbillon, con l’esclusivo tourbillon volante Gucci, oltre a edizioni al quarzo in diversi stili e misure, tutti dotati di sottilissime casse da 4 mm.