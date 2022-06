Hausmann&Co: Da 230 anni tesori di precisione che segnano la storia di Roma

Oggi più che mai l’orologio viene considerato un complemento indispensabile nella vita di tutti i giorni, una maniera per raccontare la propria personalità, ma anche la possibilità di spendere al meglio i propri soldi. A Roma è Hausmann & Co. a raccontare da quasi 230 anni la storia della misurazione del tempo. Proprio adesso che le strade del centro di Roma, come quelle di Milano e Firenze, sembrano essere tornate piene di turisti.

IL TURISMO

«Siamo molto contenti di come stiano andando le cose», dice il co-amministratore Francesco Hausmann, «se la guardiamo da un punto di vista commerciale, siamo sempre meno dipendenti dai flussi turistici e questo per la quasi totalità dei brand che rappresentiamo, grazie a un processo di trasformazione in atto da qualche anno». Osservando quello che succede nel mondo delle lancette, sembra sia diventata una piccola impresa acquistare oggi alcuni orologi. «Gestiamo direttamente tre boutique monomarca», dice l’altra co-amministratrice Giulia Mauro, «e tutte hanno sempre meno orologi disponibili in pronta consegna per l’acquisto per i passanti. In fondo ormai, non vendiamo prodotti ma servizi. Non è un caso se per la selezione del nostro staff non ricerchiamo profili commerciali puri, ma sempre più persone con esperienze nel mondo dell’hotellerie, delle pubbliche relazioni, per assurdo avremmo bisogno di psicologi! Ci servono infatti persone in grado di saper gestire l’attuale situazione di scarsità di prodotto. Comunque, di comune accordo con le aziende, abbiamo adottato una strategia particolare: anche se il prodotto non può essere acquistato, quando possibile mostriamo dei modelli già venduti, magari in consegna. Vogliamo stabilire un contatto “vero” con l’orologio, un oggetto fisico, che va provato in prima persona, anche se il modello che andiamo a far provare non verrà direttamente acquistato perché il cliente, magari, dovrà attendere molto tempo per averlo a sua volta». In un mondo che corre veloce, l’importante è non fermarsi. Dopo le aperture delle tre boutique monomarca, Patek Phlippe, Rolex e Tudor, adesso è vicina al traguardo una nuova realtà in via San Giacomo, ancora una volta nel centro di Roma.

IL NUOVO SPAZIO

«San Giacomo è un ritrovare una casa storica, quella di via del Corso, che abbiamo dovuto abbandonare per motivi commerciali. È un’evoluzione di una storia iniziata ben oltre due secoli fa, uno spazio che viene dall’antico ma è proiettato nel futuro. In questo caso, in fondo seguiamo più una strada romantica che commerciale. Vogliamo creare un luogo dove si faccia cultura più che semplice business. Parleremo di orologi d’epoca, di maestri indipendenti contemporanei. Racconteremo le invenzioni più antiche e quelle contemporanee. L’orologeria è oggi un mondo affascinante, che noi mostreremo in un luogo mai visto prima a Roma». A questo punto non resta che attendere l’apertura nel prossimo autunno.