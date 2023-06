Mercoledì 14 Giugno 2023, 12:06

All'11 di via Borgonuovo a Milano, si trova la sede storica della Giorgio Armani. Un indirizzo importante, a cui lo stilista ha voluto rendere omaggio con una collezione di alta orologeria sia per uomo che per donna denominata proprio Giorgio Armani 11. Nata dall'incontro con la maison svizzera Parmigiani Fleurier e firmata sul quadrante dal celebre maestro, viene realizzata in edizione numerata e va ad aggiungersi al composito disegno lifestyle del marchio, improntato a un'idea personale di lusso, nella quale l'artigianalità e l'attenzione a forma e materia trasmettono un senso di eleganza senza tempo.

L'ISPIRAZIONE

L'EQUILIBRIO

Sobrio e raffinato, Giorgio Armani 11 è un orologio da polso con fase lunare e movimento automatico, il cui quadrante dalle forme geometriche si smussa morbidamente sugli angoli, rivelandosi unisex, al pari di una giacca decostruita. I dettagli rimandano proprio all'inconfondibile sartorialità di uno stile che fonde maschile e femminile, tipico dello Maison: motivi di impunture, il logo Giorgio Armani che riprende a ore dodici l'etichetta posta all'interno delle giacche, le lancette affusolate ed eleganti come ago e forbici. Sul quadrante, le ore sono espresse esclusivamente dagli indici, a eccezione dell'11, che dà il nome, scritto in cifre arabe. Con tipica capacità di sintesi, elementi differenti si armonizzano in questo spazio ristretto, creando un segno inconfondibile. «L'incontro con Parmigiani Fleurier è stato naturale ha detto Giorgio Armani -, perché ci accomuna la ricerca della perfezione e del bello come espressione di valori senza tempo. Questa collezione è la sintesi della mia visione, fatta di precisione della linea e materie pregiate, applicata a prodotti speciali. Penso che un oggetto che esprime l'eccellenza, per estetica, qualità e realizzazione, sia destinato a durare per sempre. In Parmigiani Fleurier ho trovato un partner ideale per sperimentare un nuovo linguaggio». Creato in tre diversi materiali e declinato in cinque varianti - acciaio con quadrante grigio o blu, oro rosa con quadrante avorio o grigio e in oro giallo con quadrante nero con cinturino in pelle, è contenuto in un packaging speciale.Risultato di una meticolosa progettazione, dalla scelta dei materiali più preziosi alla minuziosa lavorazione degli elementi orologieri, questo rappresenta il perfetto equilibrio tra l'estetica di Armani e la tradizione svizzera dei meccanismi di alta precisione. Un'ultima nota sul produttore: fondata nel 1996, Parmigiani Fleurier è improntata al forte genio artistico del suo fondatore, Michel Parmigiani, maestro orologiaio e restauratore, che combina gusto estetico italiano a meticolosità svizzera.Paolo Gobbi© RIPRODUZIONE RISERVATA