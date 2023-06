Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:36

Sin dal 1755, anno della sua fondazione, Vacheron Constantin dedica grande importanza alle arti e alla cultura. In questo contesto la collaborazione con il Museo del Louvre, avviata nel 2019, testimonia la celebrazione della bellezza, motivata dall'impegno costante della manifattura nella salvaguardia e nella trasmissione del patrimonio. Nel dicembre 2020, in occasione della vendita online Bid for the Louvre, a favore dei progetti di solidarietà del museo, è stato messo all'asta un segnatempo pezzo unico "Les Cabinotiers", "La lutte pour l'étendard de la Bataille d'Anghiari", il cui quadrante in smalto riproduce l'omonimo disegno del pittore Rubens.

L'IDEA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quest'anno, la partnership tra la Casa svizzera e il museo parigino ospiterà l'iniziativa "Un capolavoro al polso". I clienti potranno scegliere l'opera d'arte da riprodurre su smalto e il segnatempo sarà accompagnato da un certificato di autenticità. In omaggio una visita privata del Louvre insieme ai suoi esperti e della Manifattura Vacheron Constantin per conoscere i maestri orologiai e artigiani: «Sono felice di questa collaborazione, segnata dal desiderio comune di servire la bellezza - ha detto Laurence des Cars, Presidente e Direttore del Louvre-, le nostre due istituzioni condividono la missione di trasmettere l'arte, il patrimonio e l'eccellenza dell'artigianato antico. Anche se storiche, sono aperte al mondo contemporaneo». Con modernità, Vacheron Constantin continua la grande tradizione dei Cabinotiers, che risale al 1755, quando Jean-Marc Vacheron firmo il primo contratto di apprendistato con un giovane orologiaio a Ginevra. All'epoca, gli artigiani della città lavoravano in cabinet all'ultimo piano degli edifici: erano strutture dette "cupole" immerse nella luce naturale. Per questo motivo, gli artigiani erano chiamati cabinotier. Il nome è rimasto, e anche il dovere di svolgere il mestiere con meticolosità.Patrizio Signorelli© RIPRODUZIONE RISERVATA